VACCINO IN SPIAGGIA E INGRESSO GRATUITO AL VILLAGGIO TURISTICO LA CUCARACHA

Un nuovo Info point sarà attivo da domani al villaggio turistico La Cucaracha di Catania. E dalla prossima settimana sarà anche possibile effettuare la vaccinazione ed accedere gratuitamente all’interno della struttura.

L’iniziativa rientra nell’ambito del piano voluto dalla presidenza della Regione e dall’assessorato della Salute che mira a proseguire in modo costante la campagna di vaccinazione, cercando così di contrastare il calo fisiologico dovuto alla bella stagione.

Nell’Info point(operativo dalle 11 alle 17) sarà presente un medico.

La finalità è quella di chiarire dubbi, fornire informazioni sulle caratteristiche dei vaccini, ma anche parlare di sintomi, quarantena e green pass. Sarà inoltre possibile prenotare giorno e ora della vaccinazione. E dalla prossima settimana ci sarà anche una postazione per la somministrazione.

Chi vorrà potrà fare subito il vaccino e accedere gratuitamente. La direzione del villaggio turistico La Cucaracha, oltre a dare la disponibilità per allestire l’Info point, e a breve anche il punto vaccinale, ha deciso di contribuire offrendo un ingresso gratuito a chi si vaccina.

“L’obiettivo di questa e altre iniziative – spiega Pino Liberti, commissario emergenza Covid Catania - è quello di raggiungere quanti più cittadini possibili.

Il caldo certamente non ci aiuta, ma stiamo mettendo in campo iniziative e risorse per portare il vaccino sempre più vicino alla gente, anche attraverso un punto vaccinale mobile, in fase di allestimento, che opererà nelle ore serali”.