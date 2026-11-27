Valguarnera, tragico incidente sulla SP4: muore a 23 anni mentre va al lavoro

Scontro tra due auto alle porte di Valguarnera. Un altro conducente ferito e trasportato in ospedale. Profondo cordoglio nelle comunità di Valguarnera e Piazza Armerina.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre 2026, lungo la Strada Provinciale 4, in contrada Paparanza, alle porte di Valguarnera, in provincia di Enna.

A perdere la vita è stata Federica Parrinelli, una giovane di appena 23 anni, originaria di Valguarnera, che si stava recando al lavoro presso il Sicilia Outlet Village.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente all’altezza del chilometro 4+700 della provinciale.

La macchina dei soccorsi si è attivata intorno alle ore 15.15. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina e i Carabinieri.

Purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’altra autovettura, assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, occupandosi anche della gestione della viabilità lungo il tratto interessato.

La notizia della tragica scomparsa ha profondamente scosso le comunità di Valguarnera e Piazza Armerina. Federica era molto conosciuta e benvoluta e aveva conseguito il diploma presso il Liceo delle Scienze Umane di Piazza Armerina.

Una giovane vita spezzata improvvisamente durante il tragitto verso il luogo di lavoro. Numerosi sono i sentimenti di cordoglio e vicinanza espressi da amici e conoscenti nei confronti della famiglia, colpita da un dolore immenso.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle forze dell’ordine.