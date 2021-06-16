VARIANTE DELTA ARRIVATA IN SICILIA, 10 MIGRANTI POSITIVI SBARCATI A LAMPEDUSA
La variante Delta del Covid-19 è arrivata in Sicilia. In 10 provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa sono infatti risultati positivi all'incrocio tra la variante indiana e quella inglese.
I casi di positività sarebbero stati accertati a fine maggio.
Secondo il Giornale di Sicilia,i profughi sono tutti asintomatici e sono stati messi in isolamento su una nave quarantena.
Tutti i migranti che giungono sull'isola siciliana vengono sottoposti a tampone e poi trasferiti sulla terraferma o sulle navi per la quarantena.