VARIANTE DELTA ARRIVATA IN SICILIA, 10 MIGRANTI POSITIVI SBARCATI A LAMPEDUSA

La variante Delta del Covid-19 è arrivata in Sicilia. In 10 provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa sono infatti risultati positivi all'incrocio tra la variante indiana e quella inglese.I ca...

16 giugno 2021 10:57
News
La variante Delta del Covid-19 è arrivata in Sicilia. In 10 provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Lampedusa sono infatti risultati positivi all'incrocio tra la variante indiana e quella inglese.

I casi di positività sarebbero stati accertati a fine maggio.

Secondo il Giornale di Sicilia,i profughi sono tutti asintomatici e sono stati messi in isolamento su una nave quarantena.

Tutti i migranti che giungono sull'isola siciliana vengono sottoposti a tampone e poi trasferiti sulla terraferma o sulle navi per la quarantena.

 

