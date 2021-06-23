VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO IN VIA MONGIBELLO, CHIUSA LA STRADA

AGGIORNAMENTO ORE 15.30STRADA RIAPERTA SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATONella mattina di oggi, 23 Giugno 2021 si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie con focolai in entrambi i lati di percorr...

AGGIORNAMENTO ORE 15.30

STRADA RIAPERTA SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO

Nella mattina di oggi, 23 Giugno 2021 si è sviluppato un vasto incendio di sterpaglie con focolai in entrambi i lati di percorrenza in via Mongibello, arteria che collega Paternò a Ragalna.

Ad andare in fiamme sterpaglie e rifiuti i abbandonati, a peggiorare la situazione il forte vento che alimenta il fuoco.

Proprio per via di questi ultimi una densa colonna di fumo si è alzata ed è visibile da notevole distanza, che ha subito reso l’aria della zona limitrofa irrespirabile.

Al lavoro i vigili del fuoco, è stato necessario anche chiudere la strada in via precauzionale e per permettere agli operatori di lavorare in totale sicurezza.

Al momento che scriviamo , ore 13.00 la strada è chiusa al traffico

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO