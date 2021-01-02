Vasto incendio in una rimessa di autodemolizioni a Mineo

Un vasto incendio é divampato poco prima delle 10 di stamane in Contrada Terre Salse in territorio di Mineo.La segnalazione è pervenuta ai Vigili del fuoco gli automobilisti che transitando sulla S.S....

Un vasto incendio é divampato poco prima delle 10 di stamane in Contrada Terre Salse in territorio di Mineo.

La segnalazione è pervenuta ai Vigili del fuoco gli automobilisti che transitando sulla S.S. 417 Catania Gela hanno notato la colonna di denso fumo nero.

Il rogo che sta interessando un deposito di Autodemolizioni, con all’interno un centinaio di autovetture sta severamente impegnando le squadre VF di Caltagirone, Catania Sud, e due autobotti arrivate dalla centrale di Catania e dall’aereoporto, quest’ultima di 25.000 litri.

Sul posto il Funzionario di servizio ed i Carabinieri di Caltagirone. Non risultano feriti o intossicati.