VASTO INCENDIO STERPAGLIE A RIDOSSO DELLA SS121

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30 nei pressi della ss 121 nel perimetro tra il centro commerciale ed il rifornimento e la strada ss121.

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri che ha creato rallentamenti sulla ss121 nel tratto interessato dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fucoo del distaccamento di Paternò per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.



Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.