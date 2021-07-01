95047

Covid – DA OGGI FINO AL 4 LUGLIO TORNANO GLI “OPEN DAYS” CON PFIZER E MODERNA PER FRAGILI E OVER 60

Tornano gli "Open days" in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L'iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età par...

01 luglio 2021 08:18
News
Tornano gli "Open days" in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L'iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti.

Lo comunica l'assessorato alla Salute della Regione siciliana.

