VENERDÌ, SABATO E DOMENICA VACCINI PER TUTTI GLI OVER 60 IN SICILIA SENZA PRENOTAZIONE. MUSUMECI: "NON PUÒ VINCERE LA PAURA"

"Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca. Concordo con le parole del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione.

Ho dato disposizioni all'assessorato della Salute di promuovere un'iniziativa straordinaria per un open day, nel prossimo fine settimana, in in tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, si potranno vaccinare senza prenotazione - prosegue Musumeci - tutti i cittadini nel target AstraZeneca (a partire da sessant'anni di età). Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni.

Chiedo la collaborazione di tutti, dagli Ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura".