VENERDÌ SANTO: PASSIONE DEL SIGNORE

14 aprile 2017 07:59
La celebrazione si svolge in tre momenti:

  • Liturgia della Parola
  • Adorazione della Croce
  • Comunione Eucaristica

In questo giorno la Santa Comunione ai fedeli viene distribuita soltanto durante la celebrazione della Passione del Signore, ai malati che non possono prendere parte a questa celebrazione si può portale la Comunione in qualunque ora del giorno.

Il sacerdote indossa le vesti di color rosso come per la Messa, si reca all'altare e fatta la debita riverenza (un inchino) si prostra a terra, tutti in silenzio pregano per breve tempo.

Il Venerdì Santo è un giorno di scoperta più approfondita del modo divino di realizzare la salvezza a opera di Gesù, mosso dal Spirito Santo in obbedienza al Padre che vuole la salvezza di tutti.

Il Venerdì Santo, pur dando spazio a un pò di tristezza per le sofferenza e la morte di Cristo, è il giorno in cui risplendono la pienezza dell'Amore di Cristo, che offre la sua vita per la salvezza di molti, e dall'altra la Glorificazione donata a lui dal Padre.

Di fronte a questo splendore gli attegiamenti spirituali sono

  • Adorazione
  • Lode
  • Ringraziamento
  • Rinnovata e incontrollabile fiducia  nella Misericordia che cancella il peccato del mondo e di Tutti

Buon venerdì Santo

Don Alessandro Ronsisvalle

