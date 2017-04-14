VENERDÌ SANTO: PASSIONE DEL SIGNORE
La celebrazione si svolge in tre momenti:Liturgia della ParolaAdorazione della CroceComunione EucaristicaIn questo giorno la Santa Comunione ai fedeli viene distribuita soltanto durante la celebrazion...
La celebrazione si svolge in tre momenti:
- Liturgia della Parola
- Adorazione della Croce
- Comunione Eucaristica
In questo giorno la Santa Comunione ai fedeli viene distribuita soltanto durante la celebrazione della Passione del Signore, ai malati che non possono prendere parte a questa celebrazione si può portale la Comunione in qualunque ora del giorno.
Il sacerdote indossa le vesti di color rosso come per la Messa, si reca all'altare e fatta la debita riverenza (un inchino) si prostra a terra, tutti in silenzio pregano per breve tempo.
Il Venerdì Santo è un giorno di scoperta più approfondita del modo divino di realizzare la salvezza a opera di Gesù, mosso dal Spirito Santo in obbedienza al Padre che vuole la salvezza di tutti.
Il Venerdì Santo, pur dando spazio a un pò di tristezza per le sofferenza e la morte di Cristo, è il giorno in cui risplendono la pienezza dell'Amore di Cristo, che offre la sua vita per la salvezza di molti, e dall'altra la Glorificazione donata a lui dal Padre.
Di fronte a questo splendore gli attegiamenti spirituali sono
- Adorazione
- Lode
- Ringraziamento
- Rinnovata e incontrollabile fiducia nella Misericordia che cancella il peccato del mondo e di Tutti
Buon venerdì Santo
Don Alessandro Ronsisvalle