VENERDÌ SANTO: PASSIONE DEL SIGNORE

La celebrazione si svolge in tre momenti:

Liturgia della Parola

Adorazione della Croce

Comunione Eucaristica

In questo giorno la Santa Comunione ai fedeli viene distribuita soltanto durante la celebrazione della Passione del Signore, ai malati che non possono prendere parte a questa celebrazione si può portale la Comunione in qualunque ora del giorno.

Il sacerdote indossa le vesti di color rosso come per la Messa, si reca all'altare e fatta la debita riverenza (un inchino) si prostra a terra, tutti in silenzio pregano per breve tempo.

Il Venerdì Santo è un giorno di scoperta più approfondita del modo divino di realizzare la salvezza a opera di Gesù, mosso dal Spirito Santo in obbedienza al Padre che vuole la salvezza di tutti.

Il Venerdì Santo, pur dando spazio a un pò di tristezza per le sofferenza e la morte di Cristo, è il giorno in cui risplendono la pienezza dell'Amore di Cristo, che offre la sua vita per la salvezza di molti, e dall'altra la Glorificazione donata a lui dal Padre.

Di fronte a questo splendore gli attegiamenti spirituali sono

Adorazione

Lode

Ringraziamento

Rinnovata e incontrollabile fiducia nella Misericordia che cancella il peccato del mondo e di Tutti

Buon venerdì Santo

Don Alessandro Ronsisvalle