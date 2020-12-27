VENTO MOLTO FORTE IN SICILIA, ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LUNEDÌ 28

La protezione civile della Regione Sicilia ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte valido da stasera, domenica 27/12/2020, venti forti da nord-ovest con raffiche di burras...

La protezione civile della Regione Sicilia ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte valido da stasera, domenica 27/12/2020, venti forti da nord-ovest con raffiche di burrasca.

Dalle prime ore di domani, lunedì 28/12/2020, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

"Si raccomanda alle autorità competenti - fa sapere la protezione civile regionale - di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi con particolare riferimento al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".

La Sicilia si verrà a trovare sul bordo sud-orientale della grande depressione, ragion per cui non sarà interessata dal suo ramo freddo ma piuttosto da quello mite, a causa del prelievo di correnti meno fredde dal nord-Africa.

A farne le spese sarà sopratutto il settore tirrenico, quindi costa tirrenica del trapanese, palermitano e messinese, che registreranno raffiche prossime ai 90-100 km/h.

Particolare attenzione invece alle vallate delle Madonie e sopratutto dei Nebrodi dove non escludiamo raffiche fino a 120 km/h quindi invitiamo alla massima cautela, specie durante gli spostamenti in auto.