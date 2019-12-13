VERCELLI, VIOLENZE SESSUALI DI GRUPPO SUI BAMBINI: SEQUESTRATA CASA FAMIGLIA, 5 OPERATORI INDAGATI

Orrore in una Casa famiglia in provincia di Vercelli: la struttura è stata sequestrata con le gravissime accuse di violenza sessuale di gruppo. Stando a quanto riferito da numerosi quotidiani online,...

Orrore in una Casa famiglia in provincia di Vercelli: la struttura è stata sequestrata con le gravissime accuse di violenza sessuale di gruppo. Stando a quanto riferito da numerosi quotidiani online, a cominciare da Repubblica, sotto la lente di ingrandimento è finita una Casa famiglia di Caresana, con la struttura che al momento rimane chiusa, con conseguente divieto di esercitare per cinque educatori la professione, per omissioni su presunte violenze sessuali di gruppo avvenute all’interno della stessa.

In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, pare che alcuni ospiti della comunità avrebbero stuprato più volte una ragazza, anch’essa presente nella comunità di cui sopra. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo di indagine parallelo a quello principale riguardante gli operatori, per accertare al meglio eventuali violenze.

Il blitz degli agenti della squadra mobile della polizia di Vercelli è scattato all’alba di questa mattina, venerdì 13 dicembre, con gli stessi che sono stati coordinati dalla procura e che sono entrati nella struttura, sequestrandola. I cinque operatori non potranno fino a data da destinarsi esercitare la propria attività professionale a contatto con i ragazzi, e secondo gli investigatori, gli stessi non sarebbero intervenuti per evitare le presunte violenze.

La stragrande maggioranza delle Case famiglia sono strutture che danno una grande mano alle persone in difficoltà, ma a volte si verificano al loro interno degli sgradevoli episodi, come ad esempio il fatto di cronaca di Ravenna risalente alla scorsa estate, un anziano che fu costretto a mangiare le proprie feci dagli operatori.

Durante il mese di marzo del 2018, invece, numerosi anziani vennero maltrattati in una Casa famiglia di Sant’Alberto, e molti altri casi negli anni addietro.