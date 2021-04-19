VIAGRANDE. ARRESTATO UNO SPACCIATORE INCENSURATO: AVEVA LA COCA NEL GIUBBOTTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno arrestato in Viagrande un 37enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e deten...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno arrestato in Viagrande un 37enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.

L’attività info investigativa dei militari aveva loro imposto delle verifiche sull’uomo che, sovente, veniva indicato come fornitore di sostanze stupefacenti a consumatori di droga viagrandesi e dei paesini circostanti.

I militari hanno così effettuato una serie di attività di avvistamento fino a quando in tarda serata, dopo averlo visto fermo all’interno di una Renault Clio dinnanzi il chiosco per la vendita di bibite di proprietà dell’ex moglie sito nei pressi del campo sportivo, hanno deciso di procedere al suo controllo.

L’uomo non è stato in grado di fornire plausibili alle domande dei militari, evidenziando invece un forte imbarazzo che li ha indotti ad effettuare un controllo più approfondito ed una perquisizione veicolare e personale.

Vistosi scoperto, ha spontaneamente loro consegnato un involucro contenente 11 grammi di cocaina mentre, nella tasca del giubbotto, i carabinieri hanno rinvenuto la somma di 265 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione, stante il ritrovamento anche di un mazzo di chiavi nella disponibilità dell’uomo, è stata estesa anche al chiosco dell’ex consorte di quest’ultimo il cui cancello d’ingresso risultava aperto.

Anche in questo caso la ricerca ha dato i suoi frutti in quanto, all’interno del locale, i militari hanno rinvenuto un altro involucro contenente ulteriori 2,10 grammi di cocaina, un cucchiaino sporco della medesima sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto ed una cartuccia per pistola cal. 6,35.