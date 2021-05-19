VIAGRANDE. RICERCATO DA ANNI PER RAPINA E SEQUESTRO DI PERSONA: CATTURATO IN STRADA MENTRE CONVERSA

I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno arrestato il 54enne catanese Orazio D’AGATA, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini estradizionali.L’uomo, il 7 novembre 1997, armato di...

I Carabinieri della Stazione di Viagrande hanno arrestato il 54enne catanese Orazio D’AGATA, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini estradizionali.

L’uomo, il 7 novembre 1997, armato di pistola sequestrò a scopo di rapina la guardia giurata posta a tutela della filiale di Nizza del Credito Lionese. Condannato dai giudici della Corte di Appello delle Alpi Marittime di Nizza il 22 giugno 2001, poiché ritenuto colpevole di rapina e sequestro di persona (sentenza tramutata definitivamente in mandato di arresto il 12 maggio 2005), aveva eluso la cattura fino a ieri sera quando i militari di pattuglia percorrendo la via Sergi hanno notato il ricercato mentre dialogava in strada con un pregiudicato del posto.

La circostanza ha imposto un approfondito controllo, tramite anche l’interrogazione della banca dati, che ha fatto emergere il provvedimento di arresto e la condanna comminatagli dai giudici transalpini equivalente ad anni 19 e mesi 4 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.