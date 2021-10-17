VIBO VALENTIA. CADE CON PARAPENDIO E SI SCHIANTA A TERRA, GRAVE 47ENNE DI BRONTE
Un 47enne di Bronte è precipitato col parapendio su una collina in località Popilia a Maierato, comune in provincia di Vibo Valentia. Secondo le primissime informazioni il paracadute avrebbe perso quota a causa di problemi legati al forte vento.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Soriano Calabro (dottoressa Santoro, infermiere Bertucci) che hanno provveduto a stabilizzare il paziente.
Data la criticità, trattandosi di politrauma, gli operatori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso (dottore Andreacchi, infermiere Luongo) per l’immediato trasportato del pilota di parapendio all’ospedale Pugliese di Catanzaro.
L’uomo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini tuttora in corso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
FONTE https://www.calabriadirettanews.com/