VIETATO CIRCOLARE IN COSTUME O A TORSO NUDO ALLE EGADI: PREVISTE DELLE MULTE

Il sindaco di Favignana - Isole Egadi, Francesco Forgione ha emesso un'ordinanza al fine di garantire il pubblico decoro durante la stagione estiva.

Da oggi sarà vietato circolare nei centri storici in costume da bagno o a torso nudo. Il divieto è esteso anche al Palazzo Florio, all'ex Stabilimento e agli uffici comunali.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro.

L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. (ANSA).