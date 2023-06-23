VIETATO CIRCOLARE IN COSTUME O A TORSO NUDO ALLE EGADI: PREVISTE DELLE MULTE
Il sindaco di Favignana - Isole Egadi, Francesco Forgione ha emesso un'ordinanza al fine di garantire il pubblico decoro durante la stagione estiva. Da oggi sarà vietato circolare nei centri storici i...
A cura di Redazione
23 giugno 2023 21:15
Il sindaco di Favignana - Isole Egadi, Francesco Forgione ha emesso un'ordinanza al fine di garantire il pubblico decoro durante la stagione estiva.
Da oggi sarà vietato circolare nei centri storici in costume da bagno o a torso nudo. Il divieto è esteso anche al Palazzo Florio, all'ex Stabilimento e agli uffici comunali.
I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro.
L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. (ANSA).