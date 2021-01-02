VIGILI DEL FUOCO, 705.000 LE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN ITALIA NEL 2020

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/01/video-vigili-del-fuoco.mp4Sono stati 229 stanotte gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso...

Sono stati 229 stanotte gli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.