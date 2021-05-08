VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO PER LO SCOPPIO DI UN ORDIGNO IN VIA CARACCIOLO A CATANIA

Poco dopo l'una della notte scorsa, una squadra ed il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Radiologico Chimico) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti a Catania in via Car...

Poco dopo l'una della notte scorsa, una squadra ed il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Radiologico Chimico) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti a Catania in via Caracciolo, 110 per l'esplosione di un ordigno collocato all’ingresso di un'attività commerciale.

Il personale della Polizia di Stato presente sul posto, avvertiva della presenza di un secondo ordigno inesploso, per cui si è resa necessaria l’evacuazione dell'intero edificio.

Gli artificieri della Polizia di Stato hanno provveduto, utilizzando il robot in dotazione, a prelevare e spostare l’ordigno in un parco limitrofo, dove è stato fatto brillare in maniera controllata.

Effettuata la completa bonifica dei luoghi, gli abitanti dello stabile sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

Presenti sul posto anche personale della Polizia Locale e del SUEM 118.