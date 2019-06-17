VIGILI DEL FUOCO OGGI IN SCIOPERO, SIT IN IN SEDE E POI CORTEO

Oggi, lunedì 17 giugno dalle 9 è previsto lo sciopero del corpo dei Vigili del fuoco di Catania indetto dai sindacati di settore VVf Cgl, Fns Cisl, UilPa, Co.na.po, Consal, UBS.I motivi dello scioper...

Oggi, lunedì 17 giugno dalle 9 è previsto lo sciopero del corpo dei Vigili del fuoco di Catania indetto dai sindacati di settore VVf Cgl, Fns Cisl, UilPa, Co.na.po, Consal, UBS.

I motivi dello sciopero sono il sottodimensionamento del comando di Catania, la carenza di uomini, mezzi e attrezzature, la mancata manutenzione delle sedi e la mancata apertura della sede di Palagonia.

Lo sciopero si svolgerà con un sit in previsto alle 9 in sede e dalle 10 con un corteo fino in piazza Università