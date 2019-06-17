VIGILI DEL FUOCO OGGI IN SCIOPERO, SIT IN IN SEDE E POI CORTEO
A cura di Redazione
17 giugno 2019 09:21
Oggi, lunedì 17 giugno dalle 9 è previsto lo sciopero del corpo dei Vigili del fuoco di Catania indetto dai sindacati di settore VVf Cgl, Fns Cisl, UilPa, Co.na.po, Consal, UBS.
I motivi dello sciopero sono il sottodimensionamento del comando di Catania, la carenza di uomini, mezzi e attrezzature, la mancata manutenzione delle sedi e la mancata apertura della sede di Palagonia.
Lo sciopero si svolgerà con un sit in previsto alle 9 in sede e dalle 10 con un corteo fino in piazza Università