VIGILI DEL FUOCO TENTANO DI SOCCORRERE UN DELFINO ALLA PLAIA DI CATANIA.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,00, il Nucleo Sommozzatori e la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per tentare di soccorrere un delfino alla Plaia di Catania.

La chiamata di soccorso era giunta alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco dai militari della Capitaneria di porto, i quali hanno anche avvertito i volontari dell'associazione MareCamp esperta in cetacei e nella tutela di animali marini.

Innumerevoli e ripetuti sono stati i tentativi dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di riportare l'animale al largo.

Purtroppo vani perché il delfino disorientato si dirigeva sempre verso riva, fino a quando è morto.

L'animale, ormai privo di vita, è stato quindi consegnato agli esperti di Marecamp che lo avrebbero fatto comunque analizzare da un veterinario, anche per accertarne l'effettivo decesso.