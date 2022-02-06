95047

VILLA COMUNALE DI PATERNO' , TRA SPORCIZIA E DEGRADO. UNA NOSTRA LETTRICE: "ECCO LO SCEMPIO, NON POSSIAMO FARE FINTA DI NIENTE!!

Dalla segnalazione di un lettore di 95047.it  lo stato in cui versa la villa comunale di Paternò.Rifiuti e oggetti abbandonati occupano gran parte del perimetro della zona, come testimoniato dalle fot...

A cura di Redazione Redazione
06 febbraio 2022 09:57
Dalla segnalazione di un lettore di 95047.it  lo stato in cui versa la villa comunale di Paternò.

Rifiuti e oggetti abbandonati occupano gran parte del perimetro della zona, come testimoniato dalle foto del nostro lettore che scrive "Nessuno fa niente per pulirla".

Metti un sabato mattina a Paternò inizia cosi lo sfogo di una nostra lettrice.
Metti che siamo ancora in periodo di pandemia e si preferisce non frequentare luoghi affollati,

Allora due genitori come tanti pensano , e decidono di portare le loro due bimbe a prendere una boccata d’aria , per farle uscire da quelle mura domestiche in cui sono costrette da molto , troppo tempo !!!
Dove le portiamo ? Beh alla Villa .. del resto è proprio davanti casa!
Ed entrando dal cancello secondario ECCO LO SCEMPIO! Per fortuna i bambini non se ne rendono conto , dall’alto della loro innocenza e della loro spensieratezza pensano solo al fatto che si stanno godendo una tranquilla mattina all’aperto con mamma e papà!!!
Ma noi genitori non possiamo , NON POSSIAMO FARE FINTA DI NIENTE!!! E ALLORA VOGLIO DIRE
VERGOGNATI TU CHE SPORCHI ,IMBRATTI E DISTRUGGI
VERGOGNATI TU CHE SEI PAGATO PER PULIRE E INVECE ACCANTONI LA SPAZZATURA CONVINTO CHE NON SE NE ACCORGA NESSUNO 🤦🏻‍♀️😂😂
E VERGOGNA A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI , A QUELLE PASSATE E A QUELLA PRESENTE perché nessuno è stato in grado di ridare onore a quello che dovrebbe essere il polmone verde del nostro paese !!!

Quindi cari genitori cercate un luogo alternativo
Per le vostre passeggiate !
E invito , conclude la lettrice a chi  di competenza a farsi un bel giro in questa discarica a cielo aperto .

LE FOTO SONO DI IERI 05 FEBBRAIO 2022 ( LETTERA FIRMATA!)

