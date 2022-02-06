Dalla segnalazione di un lettore di 95047.it lo stato in cui versa la villa comunale di Paternò.Rifiuti e oggetti abbandonati occupano gran parte del perimetro della zona, come testimoniato dalle fot...

Dalla segnalazione di un lettore di 95047.it lo stato in cui versa la villa comunale di Paternò.

Rifiuti e oggetti abbandonati occupano gran parte del perimetro della zona, come testimoniato dalle foto del nostro lettore che scrive "Nessuno fa niente per pulirla".

Metti un sabato mattina a Paternò inizia cosi lo sfogo di una nostra lettrice.

Metti che siamo ancora in periodo di pandemia e si preferisce non frequentare luoghi affollati,

Allora due genitori come tanti pensano , e decidono di portare le loro due bimbe a prendere una boccata d’aria , per farle uscire da quelle mura domestiche in cui sono costrette da molto , troppo tempo !!!

Dove le portiamo ? Beh alla Villa .. del resto è proprio davanti casa!

Ed entrando dal cancello secondario ECCO LO SCEMPIO! Per fortuna i bambini non se ne rendono conto , dall’alto della loro innocenza e della loro spensieratezza pensano solo al fatto che si stanno godendo una tranquilla mattina all’aperto con mamma e papà!!!

Ma noi genitori non possiamo , NON POSSIAMO FARE FINTA DI NIENTE!!! E ALLORA VOGLIO DIRE

VERGOGNATI TU CHE SPORCHI ,IMBRATTI E DISTRUGGI

VERGOGNATI TU CHE SEI PAGATO PER PULIRE E INVECE ACCANTONI LA SPAZZATURA CONVINTO CHE NON SE NE ACCORGA NESSUNO 🤦🏻‍♀️😂😂

E VERGOGNA A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI , A QUELLE PASSATE E A QUELLA PRESENTE perché nessuno è stato in grado di ridare onore a quello che dovrebbe essere il polmone verde del nostro paese !!!

Quindi cari genitori cercate un luogo alternativo

Per le vostre passeggiate !

E invito , conclude la lettrice a chi di competenza a farsi un bel giro in questa discarica a cielo aperto .

VILLA COMUNALE DI PATERNO' , TRA SPORCIZIA E DEGRADO. UNA NOSTRA LETTRICE: "ECCO LO SCEMPIO, NON POSSIAMO FARE FINTA DI NIENTE!!

LE FOTO SONO DI IERI 05 FEBBRAIO 2022 ( LETTERA FIRMATA!)