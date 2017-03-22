95047

VILLA MONCADA CHIUSA DAL 23 AL 27 MARZO

A partire dalle ore 7:00 del 23/03/17 fino alle ore 6:59 del 27/03/17 a tutela dell’incolumità dei cittadini per la ricollocazione delle palme ed all'effettuazione dei relativi scavi la Villa Moncada...

Redazione
22 marzo 2017 16:27
News
A partire dalle ore 7:00 del 23/03/17 fino alle ore 6:59 del 27/03/17 a tutela dell’incolumità dei cittadini per la ricollocazione delle palme ed all'effettuazione dei relativi scavi la Villa Moncada sara chiusa al pubblico

