VILLA MONCADA CHIUSA DAL 23 AL 27 MARZO
A cura di Redazione
22 marzo 2017 16:27
A partire dalle ore 7:00 del 23/03/17 fino alle ore 6:59 del 27/03/17 a tutela dell’incolumità dei cittadini per la ricollocazione delle palme ed all'effettuazione dei relativi scavi la Villa Moncada sara chiusa al pubblico
