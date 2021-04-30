VIOLATE REGOLE ANTI COVID, CHIUSO UN BAR AD ADRANO

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controlli del territorio, finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 nel territorio di Adrano, agenti del Commissariato, diretto da...

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controlli del territorio, finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 nel territorio di Adrano, agenti del Commissariato, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno provveduto alla chiusura di un bar di quel Centro per giorni cinque, a causa dell’inottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’epidemia.

Gli operatori di polizia, infatti, nel corso del loro servizio di controllo del territorio, sorprendevano un uomo di circa 60 anni intento a consumare una birra all’interno del bagno dell’esercizio pubblico. La birra era stata acquistata poco prima all’interno dello stesso bar e in un orario, tra l’altro, in cui la vendita da asporto è vietata.

L’uomo colto nell’atto di bere, oltretutto, era in quel momento anche impegnato a fumare uno spinello che, al sopraggiungere degli Agenti, è stato frettolosamente gettato per terra.

Accortisi di tutto ciò, gli operatori di polizia hanno sanzionato amministrativamente l’esercente sulla base delle norme previste dal decreto legge 19/2020 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Alla titolare del bar è stata notificata, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria che prevede la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.