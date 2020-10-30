VIOLENTISSIMO TERREMOTO NEL MAR EGEO TRA GRECIA E TURCHIA: ALLARME TSUNAMI IN TUTTO IL MEDITERRANEO, GRAVI DANNI

Un forte terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato attorno alle 14 (ora locale) al largo dell'isola greca di Samos, nel Mar Egeo. Lo ha resto noto l'ufficio sismologico greco, che ha spiegato come...

Un forte terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato attorno alle 14 (ora locale) al largo dell'isola greca di Samos, nel Mar Egeo. Lo ha resto noto l'ufficio sismologico greco, che ha spiegato come il sisma si sia verificato 15 chilometri a nord dell'isola di Samos, a circa 16 chilometri di profondità. Per l'Autorità turca di gestione dei disastri e delle emergenze la magnitudo sarebbe di 6.6.

La conferma è arrivata anche dall'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il terremoto è stato avvertito fino ad Atene, a quasi 300km di distanza, ma anche a Istanbul. Stanno seguendo diverse scosse di assestamento.

Devastazione in Turchia - Sui social media si vedono scene di devastazione in Turchia, con palazzi crollati o severamente danneggiati specialmente nella città di Smirne. Le operazioni di ricerca di eventuali persone intrappolate tra le macerie sono già partite. Il ministero dell'Interno comunica che sono almeno sei gli edifici completamente distrutti.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha twittato la sua vicinanza alla popolazione di Smirne. «Con tutti i mezzi del nostro Stato, sosteniamo i nostri cittadini colpiti dal terremoto. Abbiamo preso provvedimenti per avviare il lavoro necessario nella regione con tutte le nostre istituzioni e i ministri competenti».

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/10/VID_20201030_135024_341.mp4