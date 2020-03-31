VIOLENTO SCONTRO FRONTALE IERI SERA A MASCALUCIA: DUE FERITI

Due giovani persone, sono rimaste ferite in un frontale, secondo le prime informazioni avvenuto nella tarda serata di ieri 30 Marzo, in via delle Ginestre ,in territorio del comune MascaluciaL’impatto...

L’impatto è stato violentissimo, il quale ha coinvolto una Bmw ed una Renaul Clio.

Le due auto si sono accartocciate, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e affidati ai soccorritori del 118.

I due feriti dopo essere stati stabilizzati e trasportati, con varie escoriazioni e fratture, all'ospedale di Catania per gli accertametni e le cure del caso

Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Mascalucia.