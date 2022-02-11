VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A PATERNO' IERI SERA : COLPITE ALCUNE AUTO IN SOSTA.

Violento scontro tra due auto nella tarda serata di ieri 10 Febbraio 2022 a Paternò, all'incrocio tra la via Libertà e la via Circumvallazione.Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Pa...

Violento scontro tra due auto nella tarda serata di ieri 10 Febbraio 2022 a Paternò, all'incrocio tra la via Libertà e la via Circumvallazione.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture, una Fiat Panda ed una Renault Captur, dopo il violento impatto quest'ultima è andata a sbattere contro due auto in sosta.

Violento è stato lo scontro tant'è che nell'impatto sono esplosi gli airbag all’interno dell’abitacolo e la vettura ha riportato ingenti danni.

Nonostante lo schianto fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolti nel sinistro, comprensibilmente, per loro tanto spavento.

Il tratto stradale è rimasto chiuso per un ora circa per consentire le operazioni dei rilievi e della messa sicurezza dei mezzi.