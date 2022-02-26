VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A PEDARA: DUE FERITI

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi, 26 Febbraio 2022, in via Etnea lungo la strada che collega Tremestieri Etneo a Pedara.A scontarsi una Dacia Sandero ed una Smart Fortwo con a bordo...

Un incidente si è verificato nella mattina di oggi, 26 Febbraio 2022, in via Etnea lungo la strada che collega Tremestieri Etneo a Pedara.

A scontarsi una Dacia Sandero ed una Smart Fortwo con a bordo due uomini di nazionalità Americana . Per cause ancora da accertare i due mezzi sono entrati in contatto provocando il violento impatto.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i sanitari del 118. Dopo le prime cure i feriti, gli occupanti della Smart, tutti vigili e coscienti, sono stati portati con le ambulanze in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso Nessuno di loro fortunatamente sarebbe in gravi condizioni.

Entrambe le macchine, gravemente danneggiate.

Il traffico nel tratto interessato sta subendo notevoli rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO