VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO IERI SERA SULLA CIRCONVALLAZIONE DI BELPASSO

AGGIORNAMENTO

Fortunatamente nessun ferito grave tra gli occupanti coinvolti nel sinistro che si è verificato ieri sera, 14 febbraio 2022, intorno alle ore 22.30 in via Papa Giovanni II strada che collega Belpasso a Nicolosi in territorio di Belpasso.

Per cause al vaglio da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto si è verificato un violento scontro tra una Audi A3 ed una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi e l'ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e trasportato due persone all'ospedale per le cure del caso.

Il traffico veicolare nel tratto del sinistro è stata chiusa un paio di ore per permettere le operazioni in totale sicurezza.

