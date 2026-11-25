VIOLENZA SULLE DONNE, L’APPELLO DEI CARABINIERI: «NON VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE»

La campagna dell’Arma per sensibilizzare i cittadini e incoraggiare le denunce: 44.120 reati perseguiti e 7.598 arresti nei primi nove mesi del 2026.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di comunicazione e sensibilizzazione volta a incrementare la consapevolezza e il coinvolgimento su questo tema prioritario. L’Istituzione opera quotidianamente in prima linea nel contrasto alle violenze di genere, opponendosi a ogni manifestazione di violenza o discriminazione, sia essa di natura fisica o psicologica.

La divulgazione di contenuti informativi, locandine e filmati sulle principali piattaforme social dell’Arma, unita alle testimonianze e alle interviste dei militari direttamente attivi nello specifico settore, rappresenta uno degli strumenti per raggiungere le vittime e incoraggiarle a denunciare.

NON VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE

La campagna si rivolge anche a chi assiste a episodi di violenza o viene a conoscenza di situazioni di abuso. Le Stazioni dei Carabinieri rappresentano un punto di riferimento sicuro e accessibile anche per chi nutre preoccupazioni per altre persone.

La rete sociale deve diventare un presidio attivo di ascolto e di prossimità, capace di accogliere i timori delle vittime senza giudizio e di incoraggiarle a rivolgersi alle istituzioni e ai centri specializzati.

L’impegno prioritario dell’Arma è garantire la sicurezza delle donne e prevenire situazioni che possano degenerare, prestando particolare attenzione ai cosiddetti “reati spia”, tra cui gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali.

I DATI DEL CODICE ROSSO

Nel 2025, rispetto al 2024, i delitti perseguiti dall’Arma con riferimento al Codice Rosso sono passati da 63.687 a 62.361. Nei primi nove mesi del 2026, i Carabinieri hanno perseguito 44.120 reati nell’ambito del Codice Rosso.

Sul piano investigativo e repressivo, nel 2025 sono state arrestate 8.972 persone, rispetto alle 9.499 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 gli arresti sono stati 7.598.

Particolare attenzione viene riservata ai segnali d’allarme, come il controllo ossessivo, la gelosia patologica, la svalutazione sistematica e la limitazione della libertà personale.

LE CASERME SI ILLUMINANO DI ARANCIONE

Anche per questa edizione, numerose caserme dell’Arma verranno illuminate di arancione, aderendo all’iniziativa globale “Orange the World”.

L’impegno dell’Arma è presente anche nelle scuole e nelle realtà locali, attraverso incontri rivolti alle nuove generazioni per promuovere la parità di genere, il rispetto della persona e il superamento dei pregiudizi culturali.

Sul portale www.carabinieri.it è inoltre presente un’area tematica dedicata al contrasto della violenza di genere e del bullismo, con informazioni sulle misure a tutela delle vittime e il “Violenzametro”, uno strumento anonimo di autovalutazione delle relazioni di coppia.

LA RETE DI PROTEZIONE DELLE VITTIME

All’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. opera la Sezione Vittime Vulnerabili, organismo specializzato nell’analisi delle condotte delittuose e nell’elaborazione delle strategie di prevenzione e contrasto.

Da dodici anni è attiva anche la Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, costituita da Marescialli e Brigadieri qualificati, affiancati da percorsi formativi specialistici.

Nell’ambito di un accordo con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, i militari partecipano inoltre a seminari dedicati all’interazione con le vittime vulnerabili.

LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

L’Arma ha sottoscritto protocolli d’intesa con 4.Manager e Illycaffè S.p.A. per promuovere iniziative formative e informative contro la violenza di genere.

Avviata anche la campagna promossa da “on electric charge mobility”, nell’ambito del progetto Park&Charge, attraverso la diffusione di informazioni sulle colonnine di ricarica.

Tra le iniziative figura anche la collaborazione con il Ministero della Cultura per il progetto #panchinerosse nei musei italiani.

UNA STANZA TUTTA PER SÉ

Il progetto, avviato nel 2015 in collaborazione con Soroptimist International d’Italia, ha consentito di realizzare all’interno delle caserme oltre 200 spazi dedicati all’ascolto protetto delle vittime.

L’iniziativa è stata ulteriormente sviluppata attraverso strumenti tecnologici portatili destinati alle audizioni protette.

Il 24 novembre si è inoltre svolto presso il Ra.C.I.S. il seminario “Oltre il silenzio – Prevenzione, ascolto e tutela delle vittime vulnerabili”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo.

Prosegue anche il progetto “Mobile Angel”, nato nel 2019, che prevede la possibilità di fornire alle vittime uno smartwatch in grado di inviare segnalazioni d’allarme alle Centrali Operative dell’Arma.

L’Arma dei Carabinieri continua così a essere in prima linea nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere.