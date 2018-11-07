VISITA BUSTO RELIQUIARIO DI SANTA BARBARA NELLA PARROCCHIA SACRO CUORE E SPIRITO SANTO
Programma Accoglienza Busto Reliquario di Santa Barbara 10-11 Novembre 2018SABATO 10 NOVEMBRE 2018Ore 16,30 - Accoglienza della sacra Reliquia nella Parrocchia S.Cuore di Gesù.Ore 18 - Celebrazione Eu...
Programma Accoglienza Busto Reliquario di Santa Barbara 10-11 Novembre 2018
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Ore 16,30 - Accoglienza della sacra Reliquia nella Parrocchia S.Cuore di Gesù.
Ore 18 - Celebrazione Eucaristica.
Ore 20,45 - Accoglienza della sacra Reliquia nella Parrocchia Spirito Santo e Celebrazione Eucaristica con le comunità Neocatecumenali.
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Ore 10 - Celebrazione Eucaristica nella Parrocchia Spirito Santo. Con la partecipazione dei ragazzi del cammino di iniziazione cristiana e loro famiglie.
Ore 11,15 - Nella Parrocchia S. Cuore di Gesù, accoglienza della Sacra Reliquia, preghiera alla Santa Patrona e benedizione.
Ore 18 - Nella Parrocchia Spirito Santo, momento di preghiera alla Santa Patrona e benedizione con la Sacra Reliquia.
Ore 18,15 - Nella chiesa S.Cuore di Gesù, accoglienza della sacra Reliquia e Celebrazione Eucaristica con la comunità.
I PARROCI
Don Nunzio Chirieleison e Don Salvatore Alì