VOLO AEREO PESCARA-PALERMO: PASSEGGERA IN ARRESTO CARDIACO SALVATA DA 5 MEDICI A BORDO

Cinque medici a bordo del volo Volotea in arrivo da Pescara all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo hanno effettuato manovre di rianimazione su una passeggera colpita da arresto cardiaco.

Il volo è atterrato ieri sera e la signora, una volta rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in un ospedale di Palermo con un’ambulanza del 118.

“L’aeroporto di Palermo ringrazia i cinque medici (angeli) – dicono dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo – per il pronto intervento effettuato in volo e l’equipaggio.

Purtroppo, conosciamo il nome di quattro medici su cinque: Francesco Giardinelli, Antonio Cavataio, Germano Di Credico, Barbara De Curtis. Bravi”.