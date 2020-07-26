VVF RECUPERANO ESCURSIONISTA CON MALORE SULL'ETNA CON L’ELICOTTERO E LO PORTANO AL CANNIZZARO

E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, per recuperare un escursionista colto da malore, che si trovava ai piedi di Monte Calanna, sull’Etna, in territorio di Zafferana...

