VVF RECUPERANO ESCURSIONISTA CON MALORE SULL'ETNA CON L’ELICOTTERO E LO PORTANO AL CANNIZZARO

A cura di Redazione Redazione
26 luglio 2020 09:17
E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, per recuperare un escursionista colto da malore, che si trovava ai piedi di Monte Calanna, sull’Etna, in territorio di Zafferana Etnea. Poco prima di mezzogiorno è stato lo stesso escursionista a chiamare il 112 e ad attivare la macchina dei soccorsi. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco di Riposto e Drago 44, un nuovo elicottero in dotazione al nucleo di Catania. L’uomo è stato recuperato dal personale Daf, e portato all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti del caso.

