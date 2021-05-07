95047

WEEKEND CON ANTICICLONE SULLA SICILIA: TEMPERATURE FINO A 30° C

Sarà un fine settimana, come anticipa il sito centrometeosicilia.it caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, con qualche incertezza solo nella giornata di venerdì.Nei...

A cura di Redazione Redazione
07 maggio 2021 18:33
Sarà un fine settimana, come anticipa il sito centrometeosicilia.it caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, con qualche incertezza solo nella giornata di venerdì.

Nei prossimi giorni è infatti attesa una nuova rimonta dell’anticiclone nord africano su parte del Mediterraneo e sulla nostra isola, che garantirà tempo stabile con temperature in graduale aumento.

Da sabato spazio all’alta pressione con tanto sole e temperature in rialzo, che si porteranno qualche grado sopra le medie stagionali.

 

SABATO 08 maggio

Giornata tipicamente primaverile, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutti i settori.
Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie nei minimi.
Venti di debole intensità di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere; maestrale moderato sulla costa meridionale.
Mari in generale poco mossi; mosso lo Ionio e localmente il Canale di Sicilia.

Domenica 09 maggio

Al mattino condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola; dal pomeriggio e poi in serata transito di nubi alte ad iniziare dai settori occidentali, che renderanno il cielo velato.
Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori massimi che minimi.
Venti di scirocco di debole o moderata intensità.
Mari poco mossi.

