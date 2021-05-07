WEEKEND CON ANTICICLONE SULLA SICILIA: TEMPERATURE FINO A 30° C
Sarà un fine settimana, come anticipa il sito centrometeosicilia.it caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, con qualche incertezza solo nella giornata di venerdì.Nei...
Sarà un fine settimana, come anticipa il sito centrometeosicilia.it caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, con qualche incertezza solo nella giornata di venerdì.
Nei prossimi giorni è infatti attesa una nuova rimonta dell’anticiclone nord africano su parte del Mediterraneo e sulla nostra isola, che garantirà tempo stabile con temperature in graduale aumento.
Da sabato spazio all’alta pressione con tanto sole e temperature in rialzo, che si porteranno qualche grado sopra le medie stagionali.
SABATO 08 maggio
Giornata tipicamente primaverile, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutti i settori.
Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie nei minimi.
Venti di debole intensità di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere; maestrale moderato sulla costa meridionale.
Mari in generale poco mossi; mosso lo Ionio e localmente il Canale di Sicilia.
Domenica 09 maggio
Al mattino condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola; dal pomeriggio e poi in serata transito di nubi alte ad iniziare dai settori occidentali, che renderanno il cielo velato.
Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori massimi che minimi.
Venti di scirocco di debole o moderata intensità.
Mari poco mossi.