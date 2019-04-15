XIAOMI APRIRÀ UN MI STORE NEL CENTRO COMMERCIALE ETNAPOLIS
A cura di Redazione
15 aprile 2019 18:07
Il centro commerciale Etnapolis di Belpasso, è la location scelta da Xiaomi per l'apertura del suo primo negozio in Sicilia, il più a Sud di quelli finora inaugurati dalla casa cinese in Italia.
Le indiscrezioni recenti in merito ad un nuovo Mi Store in Sicilia hanno trovato conferma nei pannelli che coprono l'ingresso del futuro negozio in questa fase di allestimento, che tradiscono l'identità del committente dei lavori.
Nelle prossime settimane saremo in grado di confermare la data esatta dell'apertura del negozio,