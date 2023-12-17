AERONAUTICA MILITARE: PERSISTE VENTO FORTE E MAREGGIATE SULLE LE COSTE DELLA SICILIA ORIENTALE E MERIDIONALE PER LE PROSSIME 12 ORE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 18 Dicembre 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 17/12/23 NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 17 DICEMBRE 2023, PERSISTE VENTO FORTE INTORNO E-NE CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO
LE COSTE ESPOSTE:
- PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA SICILIA ORIENTALE E MERIDIONALE;
- PER LE PROSSIME 24 ORE SU PANTELLERIA E ISOLE PELAGIE.
NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 17 DICEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE,
- SI PREVEDONO INOLTRE, PRECIPITAZIONI INTENSE E PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO TEMPORALE SU PANTELLERIA E ISOLE
PELAGIE.
- I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI FREQUENTE
ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.