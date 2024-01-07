ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: VENTI FORTI E RAFFICHE INTENSE IN SICILIA PER LE PROSSIME 24/30 ORE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 07 gennaio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale:
-PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE O LOCALMENTE DI TEMPESTA SU SARDEGNA E SICILIA;
-PER LE PROSSIME 18/24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO BURRASCA O BURRASCA FORTE SU CALABRIA, BASILICATA E CAMPANIA CENTRO-MERIDIONALE.
FORTI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE. PERSISTE: -PER LE PROSSIME 12/18 ORE MARE MOLTO AGITATO SU TIRRENO MERIDIONALE E JONIO;
-PER LE PROSSIME 24/30 ORE MARE MOLTO AGITATO SU STRETTO DI SICILIA, MARE E CANALE DI SARDEGNA E ANCHE LOCALMENTE GROSSO SU QUEST’ULTIMI DUE.
POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 24 ORE PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI SU ABRUZZO, CAMPANIA (SPECIE IL SETTORE CENTRO-MERIDIONALE) E SUI SETTORI TIRRENICI DI CALABRIA E BASILICATA.