ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO IL CICLONE ILINA, PREVISTE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI E FORTE VENTO SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 02 Aprile 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/04/23 IN SEGUITO ALL’ARRIVO DELLA TEMPESTA ILINA’
- PERSISTONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 2 APRILE 2023, E PER LE PROSSIME 12 ORE:
- VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA MERIDIONALE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR E CANALE DI SARDEGNA.
- SI PREVEDONO DALLA SERATA DI OGGI, DOMENICA 2 APRILE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU CALABRIA, SICILIA, BASILICATA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA IONICA;
- DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 3 APRILE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTI FORTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE APPENNINICHE E IONICHE.
- POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ADRIATICHE.