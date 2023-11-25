ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO LA TEMPESTA BETTINA. PREVISTO VENTO CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 25 Novembre 2023.
Ecco di seguito il testo integrale:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 25/11/23
IN SEGUITO AL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA BETTINA,
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 09/12 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI,
CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU VALLE D’AOSTA, AREE
ALPINE E PREALPINE DI PIEMONTE E LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE,
MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA,
SICILIA E SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, PER LE PROSSIME 12 ORE SU MARE
E CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO E STRETTO DI SICILIA, E PER LE PROSSIME
18 ORE SULLO IONIO.