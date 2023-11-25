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ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO LA TEMPESTA BETTINA. PREVISTO VENTO CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE SULLA SICILIA

25 Novembre 2023 0 commenti

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 25 Novembre 2023.

Ecco di seguito il testo integrale:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 25/11/23
IN SEGUITO AL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA BETTINA,
PERSISTONO:

  • PER LE PROSSIME 09/12 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI,
    CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU VALLE D’AOSTA, AREE
    ALPINE E PREALPINE DI PIEMONTE E LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE,
    MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA,
    SICILIA E SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
  • STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO, PER LE PROSSIME 12 ORE SU MARE
    E CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO E STRETTO DI SICILIA, E PER LE PROSSIME
    18 ORE SULLO IONIO.

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