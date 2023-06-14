ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE. IN ARRIVO LA TEMPESTA “OLGA”, FORTI TEMPORALI AL CENTRO SUD

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 15 Giugno 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 10.00/UTC DEL 14/06/23 A SEGUITO DELL’ARRIVO DELLA TEMPESTA OLGA:
- PERSISTONO PER LE PROSSIME 8 ORE DI OGGI, MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2023, PRECIPITAZIONI INTENSE E LOCALMENTE ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA;
- SI PREVEDONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E LOCALMENTE ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LAZIO CENTRO-MERIDIONALE, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA TIRRENICA E CALABRIA SETTENTRIONALE.
- I FENOMENI RISULTERANNO PARTICOLARMENTE INTENSI E MOLTO ABBONDANTI
SULLA CAMPANIA.
C.N.M.C.A.