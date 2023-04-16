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ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE E PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA

16 Aprile 2023 0 commenti

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 16 Aprile 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/04/23
PERSISTONO:

  • PER LE PROSSIME 24/36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, SICILIA TIRRENICA, CALABRIA, BASILICATA E PUGLIA;
  • PER LE PROSSIME 12/18 ORE, VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SULLA SICILIA E DA QUELLI MERIDIONALI SULLA PUGLIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
  • I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’
    ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

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