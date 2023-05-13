ALLERTA DELL’ AERONAUTICA MILITARE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 14 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
NELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 13 MAGGIO 2023, E PER LE PROSSIME 12
ORE, PERSISTE VENTO FORTE SUDORIENTALE CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE
SU SICILIA E CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE
CENTROMERIDIONALE DI QUEST’ULTIMA;
POSSIBILI FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 14 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18/24, SI PREVEDE VENTO FORTE SUDORIENTALE CON RAFFICHE
FINO A BURRASCA FORTE SULLA PUGLIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
SETTORE CENTROMERIDIONALE;
POSSIBILI FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.