ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: PERSISTONO PER LE PROSSIME 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 23 Novembre 2023.Ecco di seguito il testo integrale:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 23/11/23
PER LE PROSSIME 18 ORE PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE E LOCALMENTE
ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU
CALABRIA E SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE IONICHE.
PERSISTE ALTRESI’ STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL CANALE DI
SARDEGNA.
SI PREVEDE NELLA GIORNATA DI DOMANI, VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2023:
- DALLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO FORTE
SETTENTRIONALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN QUOTA SULLE ALPI E
NELLE VALLATE ALPINE DI VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA E
TRENTINO-ALTO ADIGE, IN ESTENSIONE ANCHE ALLE AREE PIANEGGIANTI DELLA
LOMBARDIA IN SERATA;
- DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE STATO DEL MARE FINO A
GROSSO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA.
I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA
FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.