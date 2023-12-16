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ALLERTA METEO AERONAUTICA MILITARE: BURRASCA DI VENTO IN ARRIVO SULLA SICILIA DALLA MATTINA DEL 16 DICEMBRE

16 Dicembre 2023 0 commenti

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 17 Dicembre 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PERSISTE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO LOCALMENTE BURRASCA FORTE:

-PER LE PROSSIME 12 ORE SU MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA E SARDEGNA;

-PER LE PROSSIME 18-21 ORE SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA. SI PREVEDE ALTRESI’ DALLA MATTINA DI DOMANI, DOMENICA 16 DICEMBRE, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE VENTO FORTE, DA NE, CON RAFFICHE FINO BURRASCA SULLA SICILIA ORIENTALE E MERIDIONALE.

POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.

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