ALLERTA METEO: AERONAUTICA MILITARE IN ARRIVO VENTI FORTI E RAFFICHE DI BURRASCA SULLA SICILIA SETTENTRIONALE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 29 ottobre 2023.
Ecco di seguito il testo integrale:
PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI PERSISTENTI E ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE, SU LIGURIA CENTRO-ORIENTALE E TOSCANA SETTENTRIONALE CON QUANTITATIVI CUMULATI CHE POTRANNO ANCHE RISULTARE ECCEZIONALI.
DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ABBONDANTI, LOCALMENTE TEMPORALESCHE, SU EMILIA-ROMAGNA CENTRO-OCCIDENTALE E VENETO, IN ESTENSIONE MATTUTINA A LOMBARDIA E FRIULI-VENEZIA GIULIA E NEL POMERIGGIO A TRENTINO-ALTO ADIGE E RESTANTE TOSCANA.
I FENOMENI PRECIPITATIVI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI PREVEDONO ALTRESI’ DALLA TARDA MATTINA DI DOMANI, LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE SU SICILIA SETTENTRIONALE E COSTE DI VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE