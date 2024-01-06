ALLERTA METEO EPIFANIA, L’AERONAUTICA MILITARE AVVISO: “VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA”

l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 06 Gennaio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale:
- NEVICATE ABBONDANTI GENERALMENTE OLTRE I 1200 M SU VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LE SUCCESSIVE 24 ORE;
- VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE: DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA, DA W/NW SULLA SICILIA PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE E DA S/SW SULLA PUGLIA PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. POSSIBILI LOCALI RAFFICHE DI TEMPESTA SULLE ISOLE MAGGIORI.
SI PREVEDONO DALLA SERATA DI OGGI, SABATO 6 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E LOCALMENTE ABBONDANTI, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA TIRRENICA, IN ESTENSIONE DALLA PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 7 GENNAIO 2024, A BASILICATA OCCIDENTALE E CAMPANIA.
SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 7 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE:
- VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU CALABRIA, BASILICATA E CAMPANIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PRECIPITAZIONI INSISTENTI E ABBONDANTI SULLA ROMAGNA.
PERSISTE ALTRESI’ DAL POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 6 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A LOCALMENTE GROSSO SU MAR E CANALE DI SARDAGNA, TIRRENO MERIDIONALE, STRETTO DI
SICILIA E IONIO.