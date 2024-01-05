ALLERTA METEO IN SICILIA: IL CICLONE DELL’EPIFANIA PORTERÀ FORTE VENTO E MAREGGIATE

l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 05 Gennaio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale:
PERSISTONO DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDI’ 5 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INSISTENTI E ABBONDANTI SU LIGURIA CENTRO-ORIENTALE, SETTORE OCCIDENTALE DELL’EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA SETTENTRIONALE;
– SI PREVEDONO DALLA SERA DI OGGI, VENERDI’ 5 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE NEVICATE ABBONDANTI GENERALMENTE OLTRE I 1200 M SU VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
– SI PREVEDONO DALLA MATTINA DI DOMANI, SABATO 6 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE: DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA, DA W/NW SULLA SICILIA E DA S/SW SULLA PUGLIA CENTRALE E MERIDIONALE;
– SI PREVEDE ALTRESI’ DALLA MATTINA DI DOMANI, SABATO 6 GENNAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ANCHE A STRETTO DI SICILIA E IONIO.