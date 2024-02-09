ALLERTA METEO, L’AERONAUTICA MILITARE AVVERTE: “DA DOMANI E PER LE PROSSIME 24 ORE BURRASCA FORTE SULLA SICILIA”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 9 febbraio 2024.
Ecco di seguito il testo integrale.
PERSISTE PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, SU LIGURIA ED APPENNINO EMILIANO ROMAGNOLO, CON MAREGGIATE SULLE COSTE DELLA LIGURIA. SI PREVEDONO INOLTRE:
– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 10 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA SU PIEMONTE, LIGURIA ED ALTA TOSCANA, TENDENTI IN SERATA AD ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO SULLE ULTIME DUE REGIONI;
– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 10 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
– DAL POMERIGGIO DI DOMANI SABATO 10 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA, SUL RESTO DELLA TOSCANA, LAZIO ED AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE, TENDENTI, DALLA SERA DI SABATO 10 FEBBAIO 2024 AD ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO;
– DAL POMERIGGIO DI DOMANI SABATO 10 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA, SULLA CAMPANIA, TENDENTI DALLA SERATA DI SABATO 10 FEBBRAIO 2024 AD ASSUMERE CARATTERE TEMPORALESCO; – DAL TARDO MATTINO DI DOMANI SABATO 10 FEBBRAIO 2024, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL CANALE DI SARDEGNA.