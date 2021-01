COVID: ALTRI 1435 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.435 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.572 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2629 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 38.705 con un aumento di 966 casi. Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1228 , 38 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 196, 2 in più rispetto a ieri.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 18.020 contagiati

• 414 morti

• 15.659 guariti

+16 terapie intensive | +117 ricoveri

121.275 tamponi

Tasso di positività: 14,9% (+3,5%)

326.649 vaccinati totali