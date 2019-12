ATTIVO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE DEI VACCINI, VIA WEB O TRAMITE L’APP “VACCINAZIONI ASP CATANIA”

All’Asp di Catania, le prestazioni vaccinali si prenotano on line.

È il primo servizio di prenotazione on line delle vaccinazioni ad essere attivato in Sicilia.

In questa prima fase il sistema sarà avviato solo per la vaccinazione anti papiliomavirus (HPV), per i cittadini che abbiano compiuto l’11° anno di età e fino al compimento del 27° anno.

«Il miglioramento dei servizi si misura oggi anche sulla possibilità di ridurre i tempi di prenotazione e di facilitare le opportunità di accesso dei cittadini – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza -. Con questo sistema, accogliendo le sollecitazioni all’innovazione dei servizi che provengono dall’Assessorato regionale alla Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, puntiamo con decisione sulla semplificazione e sulla digitalizzazione per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle famiglie, con sguardo attento alla sicurezza e alla integrazione dei servizi. È il primo step di un processo che abbiamo avviato e che ci porterà da qui a breve ad altre importanti novità, la prima delle quali è il nuovo CUP».

Il progetto, predisposto dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dall’ing. Antonio Leonardi, con il supporto tecnico dell’UOC Ingegneria informatica, diretta dall’ing. Salvatore Garozzo, è finalizzato a migliorare la gestione degli accessi agli ambulatori di vaccinazione.

Gli utenti potranno prenotare la loro prestazione vaccinale:

– via web, collegandosi al sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in home page e seguendo le istruzioni;

– tramite l’app “vaccinazioni Asp Catania”, installabile su smartphone, in modo semplice e intuitivo (già disponibile su google store, e in fase di pubblicazione su apple store

ATTIVO PURE A PATERNO’:

UOS Igiene Pubblica di Paternò di Via Massa Carrara, 2 ATTIVO IL GIOVEDI DALLE ORE 15:30 alle 17:30