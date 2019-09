FLASH

Paura questa sera sull’A18 Messina-Catania.

Poco dopo Tremestieri, in direzione Catania, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per soccorere e mettere in sicurezza l’auovettura, gli agenti della Polizia Stradale ed il personale sanitario del 118

Al momento non si conoscono ancora le generalità e le condizioni attuali,

Si registrano rallentamenti al traffico.

Seguiranno aggiornamenti.