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AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE: CICLONE “FEDRA”: PER LE PROSSIME 20 ORE, VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA TIRRENICA”

4 Marzo 2024 0 commenti

Nuova Allerta Meteo per il “Ciclone Fedra“. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle 13 di oggi, 4 marzo 2024.

Ecco di seguito il testo integrale.

A SEGUITO DEL TRANSITO DEL CICLONE DENOMINATO FEDRA PERSISTE:

– PER LE PROSSIME 12 ORE, VENTO FORTE DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 20 ORE, VENTO FORTE OCCIDENTALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA TIRRENICA, E IN SUCCESSIVA ESTENSIONE SERALE ALLA CALABRIA MERIDIONALE, MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, BASSO TIRRENO E STRETTO DI SICILIA.

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